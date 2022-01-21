Уперше в історії людині пересадили дві свинячі нирки

У Сполучених Штатах медикам уперше в історії вдалося пересадити людині одразу дві свинячі нирки. Геном свині перед трансплантацією зазнав корекції: з нього вилучили ділянки, які спричиняють відторгнення з боку імунної системи людини.

Про це повідомляє American Journal of Transplantation.

Наразі вченим вдалося пересадити відразу дві свинячі нирки 57-річному Джеймсу Парсонсу з Алабами, який впав у кому. Мозок чоловіка помер, але до цього встиг пожертвувати своє тіло та органи на благо науки. Медикам довелося отримати згоду його родичів на проведення експериментальної операції.

Операція пройшла успішно. Обидва органи прижилися і вже за півгодини після хірургічної операції почали очищати кров від токсинів.

За даними видання, нирки є найбільш затребуваними органами: понад 800 тис. людей у США живуть з нирковою недостатністю, проте на рік проводять лише близько 25 тис. трансплантацій.

Медики сподіваються, що завдяки такій трансплантації щороку можна буде рятувати життя кількох сотень тисяч пацієнтів, які помирають через відсутність донорів для пересадки нирок.

Раніше повідомляли, що у США людині вперше успішно пересадили серце свині. Лікарі стверджували, що це єдиний шанс 57-річного Девіда Беннета на виживання – без пересадки на нього чекала б неминуча смерть.

Згодом стало відомо, що Девід Беннет у 1988 році сім разів вдарив ножем чоловіка, залишивши його паралізованим на все життя. Сестра пораненого Едварда Шумахера розповіла, що її брат помер у 2007 році після майже двох десятиліть медичних ускладнень, пов’язаних із нападом.

За словами Леслі Шумахер Дауні , напад стався у квітні 1988 року, коли дружина Беннета сиділа на колінах у Шумахера, якому було 22 роки. У пориві ревнощів Беннетт кілька разів ударив Шумахера ножем у спину.