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Помер рокер Міт Лоуф

Знаменитому співаку було 74 роки.

20 січня у віці 74 років помер американський співак і актор Майкл (Марвін) Лі Адай, більш відомий під псевдонімом Міт Лоуф. Він був лауреатом премії "Греммі", а його альбоми розійшлися тиражем понад 100 мільйонів примірників.

Про смерть співака повідомляється на його офіційній сторінці в Facebook.

Причина смерті не повідомляється. Сказано лише, що він помер в оточенні родини та близьких друзів.

Він народився 27 вересня 1947 році в Далласі, штат Техас, а музичну кар'єру почав у кінці 1960-х років, переїхавши до Лос-Анджелеса. Пік його слави як співака та актора припав на 70-90-і роки.

Одна з найвідоміших пісень Міт Лоуфа - I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), яка вийшла в 1993 році на альбомі Bat Out of Hell II: Back into Hell. У 1994 році за цю пісню він отримав премію "Греммі" в номінації "Найкраще сольне вокальне рок-виконання".

Міт Лоуф також знявся більше ніж у 50 фільмах та серіалах, в тому числі у "Бійцівському клубі" (1999), "Шоу жахів Роккі Хоррора" (1975), "Світ Вейна" (1992). Він також був учасником знаменитого бродвейського рок-мюзиклу "Волосся".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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