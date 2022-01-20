Український інститут книги закупив 330 тис. книг для бібліотек

За результатами Програми поповнення бібліотечних фондів - 2021, Український інститут книги придбав 331077 книжкових видань у загальній кількості 684 назви на суму 48,361 млн грн. Про це повідомила прес-служба УІК.

Ці книжки отримали 616 відібраних бібліотек, перелік яких був сформований на підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних та Київської міської державних адміністрацій. Більша частина книжкових видань уже надійшла до бібліотек, решта — у процесі передачі з обласних бібліотек, яким видавці доставили придбані книги, та які здійснюють подальшу передачу отриманих книг відібраним бібліотекам.

“Програма поповнення фондів публічних бібліотек — це проєкт, що реалізується УІК четвертий рік поспіль. Завдяки йому українці в усіх куточках нашої держави мають безкоштовний доступ до якісної, сучасної та актуальної літератури в бібліотеках України. За всі роки існування Програми бібліотеки України отримали 2 368 107 книжок. Усі книжкові видання, які придбаваються УІК за державний кошт у межах проєкту, проходять багатоетапний, складний та прозорий відбір”, — коментує Програму начальниця відділу підтримки бібліотек та книговидання Тетяна Попова.

Експертне оцінювання книжкової продукції здійснювалося за допомогою автоматизованої бібліотечної інформаційної системи. Участь в оцінюванні також брали представники відібраних бібліотек. Найбільший відсоток серед відібраних для Програми книжок склала література для дітей та юнацтва — 63,7%, або 439 назв. Другу сходинку зайняла інша (нехудожня) література (18,8%, 130 назв), а третю — художня література для дорослих — 17,4%, або 120 найменувань книжок. Загалом у переліку представлено книжкові видання 86 видавництв.

Загальний перелік книжкових видань, закуплених в рамках Програми поповнення бібліотечних фондів у 2021 році, можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, 13 -19 грудня 2021 Український інститут книги спільно з МКІП провів Національний тиждень читання. Мета заходу — залучити українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернути увагу до українського книговидання та літератури, підтримати видавництва, книгарні та бібліотеки.