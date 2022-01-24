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На Закарпатті підтвердили ще один випадок поліомієліту

Дворічний хлопчик не був вакцинований.

На Закарпатті підтвердили ще один випадок поліомієліту
Фото: www.likar.info

В Україні підтверджено ще один випадок захворювання на поліомієліт. Його виявили у дитини із Закарпаття. У неї зафіксували ослаблення рухової активності м’язів ніг. Це вже другий підтверджений випадок поліомієліту типу 2 в Україні.

Про це 24 січня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Зі слів мами, вони відмовилися від вакцинації, тому малюк не був щеплений", – сказано в повідомленні.

Наразі триває епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

У Центрі громадського здоров’я уточнили, що на поліомієліт захворів 2-річний хлопчик. 24 січня регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліовірус типу 2 (VDPV-2) у його зразку. Зразок від цього хворого подібний до тих, що були вже визначені напередодні восени на Рівненщині.

Симптоми захворювання у дитини з’явилися у 13 грудня під час перебування в лікарні у м. Львів через лікування іншого захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).

Зі слів мами, контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване. 

Нагадаємо, торік на початку жовтня МОЗ повідомило про випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області. Пізніше вірус виявили ще у шістьох дітей із 10-ти, яких виховує родина.

Під час проведення епідрозслідування випадків поліомієліту на Рівненщині було встановлено, що діти, у яких виявили вірус, до того перебували на Закарпатті, тому перевірку провели і там.

Згодом МОЗ виявило вірус на ЗакарпаттіПоліомієліт підтвердили у 5 невакцинованих дітей, 12-річну дівчинку паралізувало.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Ліків від поліомієліту не існує. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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