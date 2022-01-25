Рівненська область переходить у "червону" зону із 27 січня

В області три дні поспіль перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміка госпіталізацій.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у четвер, 27 січня, у Рівненській області почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.

Позачергове засідання комісії відбулося сьогодні, 25 січня, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Карантинні обмеження треба посилити, а темпи вакцинації пришвидшити. Закликав громади активніше проводити інформаційну кампанію щодо щеплення від COVID-19", – написав Чернишов у фейсбуці.

За даними МОЗ, на Рівненщині три дні поспіль перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміка госпіталізацій.

"Таким чином, вже дві області, Івано-Франківська та Рівненська, перейшли на "червоний" рівень", – зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, "червоний" рівень епіднебезпеки на Прикарпатті запроваджено із понеділка, 24 січня. Ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 там погіршилася після новорічних свят. Показник добової захворюваності в Івано-Франківській області найвищий в Україні.