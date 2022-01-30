"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У “червоній” зоні перебувають дві області, – МОЗ

15 регіонів є "помаранчевими".

У “червоній” зоні перебувають дві області, – МОЗ
Фото: news.dtkt.ua

У “червоній” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області.

Це Івано-Франківська та Рівненські області, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області – “помаранчеві”.

Решта регіонів перебувають у “жовтій” зоні.

Коефіцієнт виявлення випадків захворювання загалом у країні становить 20,8% при вставленому показнику у 20%.

Найбільше хворих на Прикарпатті та Сумщині.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що нова хвиля коронавірусної хвороби, пов’язана з поширенням у світі нового штаму коронавірусу омікрон, пройде в Україні спокійніше за попередні.

У міністерстві прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірус у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також