У “червоній” зоні перебувають дві області, – МОЗ

У “червоній” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області.

Це Івано-Франківська та Рівненські області, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області – “помаранчеві”.

Решта регіонів перебувають у “жовтій” зоні.

Коефіцієнт виявлення випадків захворювання загалом у країні становить 20,8% при вставленому показнику у 20%.

Найбільше хворих на Прикарпатті та Сумщині.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що нова хвиля коронавірусної хвороби, пов’язана з поширенням у світі нового штаму коронавірусу омікрон, пройде в Україні спокійніше за попередні

У міністерстві прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірус у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.