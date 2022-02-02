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Уряд дозволив виплачувати "тисячу за вакцинацію" українцям від 14 років

Із 7 лютого гроші за програмою "єПідтримка" можна буде витратити на навчання, спорт і дозвілля.

Уряд дозволив виплачувати "тисячу за вакцинацію" українцям від 14 років
Фото: rupor.com.ua

В Україні тисячу гривень за вакцинацію в межах програми "єПідтримка" тепер зможуть отримати підлітки від 14 років. постанова набирає чинності із 7 лютого.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Надано громадянам від 14 років можливість отримання допомоги в рамках Програми «єПідтримка»", – зазначив він.

Також на засіданні Кабінету міністрів 2 лютого розширено перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках "єПідтримки".

Зокрема, тисячу гривень можна буде витратити на послуги в сфері освіти, культури та спорту, а також друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

24 січня 2022 року Зеленський заявив, що громадяни, які зробили третє, бустерне щеплення, отримають у якості заохочення ще по 500 гривень.

Також із 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити "ковідну тисячу" на ліки.

В Офісі президента також повідомили, що "тисячу за вакцинацію" зможуть отримати українці у віці 12–18 років.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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