Уряд хоче поширити програму "єПідтримка" на освіту та оплату комунальних послуг, – Шмигаль

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.

Про це заявив на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також з ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", – сказав Шмигаль.

За його словами, наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено.

Нагадаємо, програма "єПідтримка", ініційована президентом Зеленським, стартувала з 19 грудня минулого року, хоча деякі банки почали відкривати картки та зараховувати на них гроші навіть раніше.

Кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через реєстрацію в сервісі "Дія" отримати від держави 1000 грн і витратити їх на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу. До програми "єПідтримка" наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк" та "Ощадбанк".

24 січня 2022 року Зеленський заявив, що громадяни, які зробили третє, бустерне щеплення, отримають у якості заохочення ще по 500 гривень.

Також із 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити "ковідну тисячу" на ліки.

В Офісі президента також повідомили, що "тисячу за вакцинацію" зможуть отримати українці у віці 12–18 років.