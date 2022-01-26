Держава готова дофінансувати лікарні, які не можуть виплачувати медикам підвищені зарплати, - Ляшко

Держава готова дофінансувати лікарні, які неспроможні виплачувати медпрацівникам підвищену зарплату, це відбуватиметься за окремим пакетом Нацслужби здоров'я, який видаватиметься на півроку.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"Держава готова надати підтримку більшості закладів охорони здоров'я, які цього потребують. Медзаклади, які неспроможні виконати постанову уряду щодо забезпечення ринкової заробітної плати медпрацівникам з об’єктивних причин, отримають фінансування за окремим пакетом від НСЗУ, який матиме чіткі цілі по кожній лікарні з визначенням місця лікарні в спроможній мережі. Даний пакет фінансування видаватиметься на півроку", - пояснив голова МОЗ.

Ляшко зауважив, що Міністерство буде верифікувати кожен медзаклад, який декларує, що потребує допомоги від держави. За словами голови МОЗ, це робитиметься для того, що з'ясувати, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати медпрацівникам.

"Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку, абсолютно неприпустима. Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату", - наголосив міністр.

Так само, за його словами, перевірки відуватимуться і в тих лікарнях, де керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, залишаючи працювати повний робочий день.

"Ми детально моніторимо ситуацію у кожному регіоні. Керівник закладу, який вирішить таким чином “зекономити” бюджет лікарні, за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання. Для цього вже існують відповідні механізми", - наголосив Ляшко.

Водночас міністр зазначив, що заробітні плати в 20 тис. гривень для лікарів та 13,5 тис. гривень для середнього медичного персоналу є цілком реальними. Більше того, за його словами, є медзаклади, які ще до підвищення заробітних плат виплачували медпрацівникам до 30 тис. гривень.

"Ми вже маємо непоодинокі лікарні, які ще до ухвалення постанови виплачували медичним працівникам від 20 до 30 тисяч гривень. І мова йде не про лікарні в Києві чи містах-мільйонниках. Є багато лікарень у віддалених регіонах, які забезпечують гідний рівень оплати праці співробітникам", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що МОЗ створило контактцентр, де можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Нагадаємо, з січня українські лікарі мають отримувати мінімум по 20 тисяч гривень, медсестри – по 13,5 тисяч. Здавалося б, чудова новина, та настрій у багатьох лікарнях геть не святковий. Банкрутство, скорочення, переведення на половину і чверть ставки – такі перспективи постали перед частиною медзакладів через обіцянку президента, яку він подарував галузі 18 червня, на День медика, і яку тепер намагається абияк утілити уряд.

Докладніше про це - в матеріалі LB.ua "Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер".