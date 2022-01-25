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Російські найманці на Донбасі все частіше підриваються на власних мінах, – розвідка

Окупанти також проводять заняття з тактичної та вогневої підготовки і тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів.

Російські найманці на Донбасі все частіше підриваються на власних мінах, – розвідка
Фото: facebook.com/pressjfo.new

У частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій частині Донбасу продовжуються активні заходи бойової підготовки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

"Так, цього тижня у підрозділах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках т. зв. “єдиного дня вогню”. Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва", – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупантів, відсутність взаємодії між їхніми підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів на власних мінах.

Нагадаємо, окупаційні війська продовжують використовувати на Донбасі заборонені міни ПОМ-2. Особливість таких мін полягає у тому, що їх неможливо знешкодити без підриву.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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