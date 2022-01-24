Єрмак заперечив, що законопроєкт про перехідний період відкликали на вимогу Москви

Ніяких передумов щодо проведення цієї зустрічі в Нормандському форматі не було".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечує, що відкликання законопроєкту про перехідний період пов’язане з вимогами Москви для проведення зустрічі політичних радників лідерів “нормандського формату”.

Про це він заявив у ефірі “Свободи слова” на телеканалі ICTV.

"Ця влада приймає вимоги тільки українського народу. А основна вимога сьогодні українського суспільства - це зробити все, щоб запобігти ескалаці, над чим ми працюємо 24/7. Я хочу сказати абсолютно офіційно. Ніяких передумов щодо проведення цієї зустрічі в Нормандському форматі не було", - сказав Єрмак.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради законопроєкт щодо державної політики перехідного періоду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук відкликання законопроекту пояснила необхідністю внести до його тексту зміни, щоб втілити рекомендації Венеційської комісії. Вона переконана, що ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями.

Проти ухвалення цього законопроєкту категорично виступає Москва. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що в разі ухвалення Києвом закону про основи державної політики перехідного періоду Москва вважатиме, що Україна вийшла з мінських домовленостей.