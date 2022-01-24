Кубраков наполягає на будівництві автотунелів під Дніпром

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вважає, що оптимальним рішенням для зменшення навантаження на дороги Києва буде будівництво автотунелів під Дніпром.

Про це повідомляє "КиївVласть" з поосиланням на лист Міністерства інфраструктури до Кабміну № 17444/27/10-21 від 30 грудня 2021 року.

Пропонується визначити Службу автомобільних доріг у Київській області замовником із розробки техніко-економічного обґрунтування проектної документації на нове будівництво.

Зазначається, що "Укравтодор" підтримує таку ініціативу "для зменшення кількості заторів та забезпечення належного пересування транспортних засобів у м. Києві та, у разі делегування повноважень готовий бути замовником розробки техніко-економічного обґрунтування та проектної документації на будівництво тунельних переходів".

"...просимо доручити Мінінфраструктури, Державному агентству автомобільних доріг України, Київській міській державній адміністрації: опрацювати питання передачі до сфери управління Служби автомобільних доріг у Київській області ділянок автомобільних доріг від вулиці Столичне шосе до автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на ділянці Київ – Бориспіль) та від вул. Богатирській до вул. Оноре де Бальзака в межах м. Києва та підготувати пропозиції щодо передачі відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", – йдеться у листі.

Зазначається, що будівництво проходитиме за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету, передбачених на фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2022 році.