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На Рівненщині 17-річний хлопець вчинив самогубство, стрибнувши під поїзд

Через інцидент поїзд Інтерсіті сполученням "Київ-Львів" затримується у дорозі.

На Рівненщині 17-річний хлопець вчинив самогубство, стрибнувши під поїзд
Фото: Олександр Рудоманов

На залізничній станції Дубно у Рівненській області 17-річний хлопець вчинив самогубство, стрибнувши під поїзд.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Зазначається, що інцидент трапився сьогодні о 20:08. Хлопець впав на рейки перед поїздом Інтерсіті сполученням "Київ-Львів".

Наразі поїзд затримується у дорозі. Очікується, що состав прибуде до Львова з затримкою у 30 хилин.

Нагадаємо, 2 грудня у Києві запроваджували обмеження руху поїздів. Причиною став нещасний випадок: на станції "Палац Україна" пасажир потрапив під потяг.

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