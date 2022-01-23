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Україні на понеділок прогнозують хуртовини, вдень 3-8° морозу

Місцями прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Україні на понеділок прогнозують хуртовини, вдень 3-8° морозу
Фото: pravda.com.ua

У понеділок, 24 січня у південних, східних та більшості центральних областей падатиме сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місцями прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на решті території без істотних опадів. 

На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 7-12 м/с. 

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу; в Карпатах та на Закарпатті вночі 14-19°, вдень 7-12° морозу.

У Київській області буде без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-10° морозу, вдень 4-7° морозу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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