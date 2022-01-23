Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Харкові відновили меморіальну дошку мовознавцю Юрію Шевельову

Її знищили ще у 2013 році.

Фото: Телеграм-канал Олексія Гончаренка
У Харкові відновили меморіальну дошку видатному вченому, мовознавцю Юрію Шевельову.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

Її знищили ще у 2013 році з дозволу Харківської міськради та колишнього мера Генадія Кернеса, зауважив депутат.

“Усі ці роки йшла боротьба за її відновлення: суд виносив рішення щодо повернення дошки, але влада ігнорувала все”, – зазначив він.

Водночас після депутатського звернення Гончаренка Нацполіція відкрила кримінальну справу та почала досудове розслідування стосовно невиконання рішення суду.

“Але це історія з хепі-ендом! Ми домоглися повернення меморіальної дошки на місце, де вона і повинна бути – на вул. Сумський, 17”. – додав нардеп.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також