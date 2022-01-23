Її знищили ще у 2013 році.

Фото: Телеграм-канал Олексія Гончаренка

Харкові відновили меморіальну дошку видатному вченому, мовознавцю Юрію Шевельову.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Її знищили ще у 2013 році з дозволу Харківської міськради та колишнього мера Генадія Кернеса, зауважив депутат.

“Усі ці роки йшла боротьба за її відновлення: суд виносив рішення щодо повернення дошки, але влада ігнорувала все”, – зазначив він.

Водночас після депутатського звернення Гончаренка Нацполіція відкрила кримінальну справу та почала досудове розслідування стосовно невиконання рішення суду.

“Але це історія з хепі-ендом! Ми домоглися повернення меморіальної дошки на місце, де вона і повинна бути – на вул. Сумський, 17”. – додав нардеп.