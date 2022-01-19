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На Донеччині затримали розкрадачів вугілля з вантажних вагонів

На місці події було виявлено 190 полімерних мішків з вугіллям.

На Донеччині затримали розкрадачів вугілля з вантажних вагонів
Фото: business-tv.com.ua

На Донеччині правоохоронці викрили і затримали групу розкрадачів вугілля із вантажних вагонів потягів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що група злодіїв упродовж 2021 року розкрадала вугілля із залізничних вагонів на станції Курахівка. Про це було поінформовано правоохоронців.

14 січня 2022 року на станції Курахівка поліцейські затримали близько 30 осіб віком від 16 до 40 років, які підозрюються у розкраданні вантажу.

На місці події було виявлено 190 полімерних мішків з вугіллям. Крім того, у складському приміщенні, яке знаходилося поблизу залізничних колій, виявлено та вилучено 1190 мішків з твердим паливом. Під час переважування вагонів, з яких здійснювалось розкрадання, загальна недостача вантажу (вугілля) склала 61 тонну. Проводяться слідчі дії.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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