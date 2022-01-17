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Суд арештував активи ексміністра Демчишина

У переліку - частка в банку "Авангард" і головній компанії групи ICU.

Суд арештував активи ексміністра Демчишина
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Печерський суд Києва наприкінці грудня арештував корпоративні права і нерухомість колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина, який разом з Петром Порошенком фігурує у справі про закупівлю вугілля з окупованої території.

Про це повідомило профільне видання "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу від 23 грудня.

Список арештованих активів:

  • 9,99% в АТ «Банк Авангард» (опосередковано через компанію "Вестал Холдінгз ЛТД");
  • 100% статутного капіталу "Лозонско Файненс ЛТД" (Британські Віргінські острови);
  • 9,99% у статутному капіталі компанії "АйСіЮ Холдінгз Лімітед" (Британські Віргінські острови);
  • 9,99% у статутному капіталі компанії "Вестал Холдінгз ЛТД" (Кіпр);
  • земельна ділянка площею 0,039 га в селі Чайки Київської області;
  • половина житлового будинку площею 389,6 км м в селі Чайки Київської області;
  • частина земельної ділянки площею 0,0609 га в селі Чайки Київської області;
  • домоволодіння у Львівській області.

Оновлення. У пресслужбі банку "Банку Авангард" заявили, що Володимир Демчишин не є прямим або опосередкованим власником акцій банку.

"Інформація про нібито володіння Володимиром Демчишиним міноритарною часткою в АТ «БАНК АВАНГАРД» (через компанії Westal Holdings Ltd та ICU Holdings Limited, які прямо та опосередковано володіють 100% акцій банку), яка наведена в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2021, є помилковою. Банк вже сповістив про це суд у відповідному клопотанні. Структура власності АТ «БАНК АВАНГАРД» є прозорою, актуальна інформація про неї знаходиться у відкритому доступі на сайтах АТ «БАНК АВАНГАРД» та Національного банку України", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, що Демчишин перебуває за кордоном, у зв'язку з чим його оголосили у міжнародний розшук.

За версією слідства, у грудні 2014 року Демчишин посприяв укладанню угод на придбання вугілля у компаній, які контролювалися терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". Усього протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей було перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій "Л/ДНР" не менше 205,39 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі.

Володимир Демчишин був міністром енергетики та вугільної промисловості в 2014-2016 роках.

Підозру Демчишину повідомили 12 листопада 2021. У цій кримінальній справі фігурують також Петро ПорошенкоВіктор Медведчук та Сергій Кузяра.

Порошенка, Медведчука та Кузяру підозрюють за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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