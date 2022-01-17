Запаси вугілля в Україні перевищили показник 2021 року

Від початку зими вони зросли на 51%.

В Україні запаси вугілля зараз більші, ніж торік. Про це голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус, написав у телеграм-каналі 16 січня.

За його словами, від початку цієї зими запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ) зросли на 51%, або на 248 тис. тонн.

"У п’ятницю, 14 січня, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ уперше в цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня на складах було 734,1 тис. тонн, а рік тому запаси складали 711,1 тис. тонн", – написав Герус.

За словами народного депутата, одними із головних факторів динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком. Так, за даними Геруса, станом на 14 січня компанія "ДТЕК" прийняла 7 суден, а компанія "Центренерго" – 4 судна з енергетичним вугіллям.

Крім того, заощаджувати вугілля дозволяли імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, додав народний депутат.

Андрій Герус зазначив, що зараз у роботі 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, що несли навантаження 9 650 МВт.

11 січня Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна, незважаючи на збільшення споживання електроенергії, нарощує запаси вугілля на складах ТЕС.

За його словами, зараз в Україні спостерігається суттєве збільшення споживання електричної енергії - на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте основне навантаження припадає не на вугільні станції, а на атомні.

За даними "ДТЕК Енерго", 9 січня в Україну зайшло судно класу "Панамакс" з 75,5 тис. тонн американського вугілля. Ще одне судно з 82,5 тис. тонн має пришвартуватися в порту "Южний" 11 січня, а останнє, дев'яте законтрактоване судно має прибути пізніше цього місяця.

Всього компанія замовила для потреб українських ТЕС 618 тис. тонн вугілля.

Державна компанія "Центренерго" отримала морським шляхом близько 300 тис. тонн імпортного енергетичного вугілля. Ще два судна зі 150 тис. тонн вугілля з Австралії мають прибути до кінця січня.

Нагадаємо, минулого тижня Галущенко заявив, що Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану.

Росія почала блокувати транзит енергетичного вугілля в Україну в листопаді 2021 року. Глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус казав, що блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

При цьому Росія погодилась пропустити вугілля на Луганську ТЕС, яка є єдиним виробником електроенергії в області і не має залізничних під'їздів зі сторони контрольованої українською владою території.