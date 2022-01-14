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Міноборони замовило ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний"

Контракт укладено з підприємством "Укроборонпрому".

Міноборони замовило ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний"
"Гетман Сагайдачный"
Фото: dumskaya.net

Міністерство оборони підписало контракт з державним підприємством "Дослідно-проектний центр кораблебудування" (ДПЦК) на ремонт і модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний", який є флагманом військового флоту України.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому", до складу якого входить ДПЦК.

"Роботи подібного обсягу та складності для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство за весь період незалежності України", - заявив директор і генеральний конструктор ДПЦК Вадим Борисов.

Тому, за його словами, до реалізації проєкту будуть залучені й інші підприємства: науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", Миколаївський суднобудівний завод (обидва входять до складу "Укроборонпрому"), суднобудівельно-судноремонтний завод "Нібулон".

Нагадаємо, що Міністерство оборони планує в майбутньому замінити "Гетьман Сагайдачний". Для цього недобудований корвет "Володимир Великий" мають намір перевести в клас фрегатів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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