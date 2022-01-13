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В Україні з’являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибівництва та виробництва морських водоростей

Перші 22 кандидати успішно здали кваліфікаційний іспит.

В Україні з’являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибівництва та виробництва морських водоростей
Фото: me.gov.ua

В Україні вперше з'являться інспектори з органічного виробництва, що сприятиме розвитку сектору органічних продуктів у країні.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Кваліфікаційний іспит складали 22 кандидати, яким було надано тест для перевірки теоретичних знань загальних вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та тести для перевірки спеціальних знань у галузях органічного виробництва, зазначених у їх заявах.

"Наразі всі кандидати успішно склали кваліфікаційний іспит. За рішенням Комісії їм буде видано свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції із зазначенням галузі (галузей) органічного виробництва", - прокоментував заступник Міністра економіки - Торговий представник України Тарас Качка.

Вперше в Україні з’являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибівництва, аквакультури, виробництва органічних морських водоростей, виробництва органічних харчових продуктів (у тому числі органічного виноробства) та органічних кормів, заготівлі органічних об’єктів рослинного світу.

Зазначається, що це дасть можливість органам сертифікації розпочати процедуру акредитації в Національному агентстві з акредитації та сприятиме розвитку українського органічного сектору.

Нагадаємо, в 2020 році уряд заявив про плани відкрити реєстри органічної продукції. Перевірити, чи дійсно продукт є органічним, можна буде в онлайн-режимі.

Закон про маркування органічної продукції було прийнято і підписано президентом у липні 2018 року. Він встановлює основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, основи правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку такої продукції.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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