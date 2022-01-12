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Шмигаль анонсував нову програму МВФ

Україна розраховує на продовження активної співпраці з міжнародними партнерами.

Шмигаль анонсував нову програму МВФ
Фото: kmu.gov.ua

Україна хоче домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму після завершення чинної.

Про це на засіданні уряду в середу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Важливою у 2022 році залишається подальша активна співпраця з нашими міжнародними партнерами. Ми хочемо дати старт новим проєктам та програмам співробітництва для забезпечення економічного відновлення та досягнення стійкого економічного зростання України. Ідеться про продовження програми макрофінансової допомоги ЄС, а також про започаткування нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ по закінченню строку дії програми stand by", - цитує Шмигаля його пресслужба.

Нагадаємо, що чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів.

Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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