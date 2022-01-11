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Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки у 2022 році

Нинішня негативна тенденція пояснюється, зокрема, згасанням попиту, а також припиненням фіскальної та монетарної підтримки в усьому світі на тлі пандемії.

Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки у 2022 році
Фото: dw.com

Світовий банк знизив прогноз зростання глобальної економіки впродовж 2022 року до 4,1%.Це на 0,2% менше, ніж у попередньому звіті, оприлюдненому у червні минулого року.

Про це йдеться в доповіді Світового банку.

"Слідом за потужним відновленням у 2021 році світова економіка починає помітно уповільнюватися на тлі нових загроз, пов’язаних з варіантами COVID-19, а також зростанням інфляції, боргу та нерівності доходів", - зазначається в доповіді.

За прогнозами Світового банку, глобальне зростання сповільниться з торішніх 5,5% до 4,1% цьогоріч та 3,2% у 2023 році. У порівнянні з попереднім звітом СБ, оприлюдненим у червні минулого року, прогноз глобального зростання зменшився на 0,2% у 2021 та 2022 роках, однак збільшився на 0,1% у 2023-му.

Нинішня негативна тенденція пояснюється, зокрема, згасанням попиту, а також припиненням фіскальної та монетарної підтримки в усьому світі на тлі пандемії.

"Швидке поширення варіанту Омікрон указує на те, що пандемія, ймовірно, продовжить підривати економічну активність у найближчій перспективі. Крім того, помітне уповільнення великих економік, включно зі США й Китаєм, впливатиме на зовнішній попит у країнах, що розвиваються та на ринках, які формуються", - наголошують у Світовому банку.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України 20 грудня підписало зі Світовим банком угоду про надання Україні 300 млн євро позики на проєкти в сфері економічного відновлення країни.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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