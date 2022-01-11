В Одесі приступили до зведення ключової естакади на новій дорозі до морського порту

В Одесі встановили перші три опори майбутньої естакади, яка стане ключовим елементом нової дороги до Одеського морського порту, повідомляє Укравтодор.

Новий маршрут до моря будують за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Нова 6-кілометрова дорога поєднає порт із трасою М-28 Одеса – Южний.

Також ця дорога стане безплатною альтернативою маршруту, яким водії вимушені користуватися станом на зараз.

Естакада матиме у довжину 546 метрів.

"На майбутній естакаді зведено перші три опори, встановлено 36 бурових стовпів на глибину до 45 м та розпочато роботи з монтажу каркасу ригеля. Наразі активно продовжується спорудження бурових стовпів на ключовому елементі дороги", - розповіли в автодорі.

Проєктом також передбачено облаштування TIR-майданчика для 300 машин для відпочинку водіїв та відстою вантажного транспорту. Також на новій дорозі до Одеського порту збудують 2 місця для стаціонарного габаритно-вагового контролю і два майданчики зважування-в-русі (WiM).

Упродовж 2020-2021 років в Одеській області вдалося відремонтувати майже 400 км доріг.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми “Велике будівництво” відремонтували та побудували понад 14 тисяч км доріг.