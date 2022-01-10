Міжнародні резерви України у 2021 році виросли на $1,8 млрд

Нацбанк протягом року активно купував валюту на міжбанку.

Міжнародні резерви України в 2021 році збільшилися на 1,8 млрд доларів і на 1 січня становили 30,941 млрд доларів. Протягом грудня вони виросли приблизно на 340 мільйонів.

Про це свідчать дані Національного банку, які були опубліковані в понеділок, 10 січня.

Збільшення резервів в основному пов'язане з отриманням зовнішнього фінансування та активною купівлею валюти Нацбанком на міжбанківському ринку.

У 2021 році Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках додаткової емісії спеціальних прав запозичення і ще 700 млн доларів як другий транш кредитної програми stand-by. Крім того, ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Загалом із зовнішніх та внутрішніх джерел у 2021 році Україна отримала 11,2 млрд доларів, що майже компенсувало платежі з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (11,5 млрд доларів).

На міжбанку НБУ в 2021 році купив на 2,4 млрд доларів більше, ніж продав.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадаємо, що на 1 вересня резерви України становили 31,6 млрд доларів, це був рекордний показник з квітня 2012 року. Того ж місяця Україна проходила пік виплат за зовнішнім боргом, тому до жовтня показник резервів скоротився майже на 3 млрд доларів.

Починаючи з жовтня 2021 року вони знову почали збільшуватися.