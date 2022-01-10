Два банки почали видавати пластикові картки для виплат "ковідної тисячі"

Їх можна отримати у відділеннях або поштою.

Два банки - "Альфа-Банк" та віртуальний monobank заявили про початок видачі пластикових карток за програмою "єПідтримка".

У пресслужбі "Альфа-Банку" повідомили, що картки можна отримати у відділеннях банку з 10 січня. Їх видаватимуть клієнтам, які не змогли оформити цифрову картку раніше.

"Карта буде видаватися новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього їм необхідно з паспортом та ІПН звернутися до будь-якого відділення Альфа-Банку. Карта не персоніфікована, тому видається одразу ж у відділенні. Нові клієнти, крім 1000 грн від держави, отримають на свій рахунок Cash'U додаткові 100 грн бонусами від Альфа-Банку", - йдеться в повідомленні.

Існуючі клієнти банку, які вже мають цифрову картку, можуть отримати пластикову картку на початку лютого, дистанційно замовивши доставку "Новою поштою", або звернувшись безпосередньо до відділення.

Клієнти monobank'у, які оформили картку "єПідтримка", можуть замовити пластикову з доставкою на обране відділення "Нової пошти". Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Він пояснив, що випуск картки - безкоштовний, необхідно сплатити лише тариф за доставку – 50 гривень.

Послуга замовлення картки стане доступною з 11 січня.

Державний "ПриватБанк" також планує випуск пластикових карток, повідомила його пресслужба.

Нагадаємо, проєкт "єПідтримка" офіційно стартував 19 грудня минулого року. Станом на 27 грудня послугою скористалися 6,5 млн українців.

Кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через реєстрацію в сервісі "Дія" отримати від держави 1000 грн і витратити їх на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу. До програми "єПідтримка" наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк" та "Ощадбанк".