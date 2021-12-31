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АМКУ оштрафував Ощадбанк за нав'язування платних SMS власникам "Картки киянина"

Банк визнав порушення та припинив його.

АМКУ оштрафував Ощадбанк за нав'язування платних SMS власникам "Картки киянина"
Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Антимонопольний комітет у п'ятницю, 31 грудня, виписав Ощадбанку штраф на пів мільйона гривень за нав'язування платних SMS власникам "Картки киянина".

На сайті АМКУ повідомляється, що з червня 2016 року по грудень 2021 року умовою отримання "Картки киянина" є обов'язкове підключення платної послуги SMS-інформування. Крім того, вона автоматично активувалась під час реєстрації карток в інтернет-банкінгу "Ощад 24/7".

"Оскільки АТ «Ощадбанк» був єдиним банком-учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина», власники відповідних карток змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат", - вважає АМКУ.

Комітет вирішив, що Ощадбанк зловживав своїм монопольним становищем та заслуговує на штраф у розмірі 503,6 тис. гривень.

Ощадбанк уже припинив порушення, не заперечував факт його вчинення та співпрацював із комітетом під час розгляду справи.

Картка киянина - це платіжна картка, яка містить персональні дані та дає змогу ідентифікувати людину. За її допомогою на території Києва можна отримувати певні пільги, доплати, компенсації, сервіси, послуги та знижки. Наприклад, можна зі знижкою купувати ліки в комунальних аптека, оплачувати комунальні платежі без комісії, проходити ідентифікацію на міських електронних сервісах.

Картку можуть отримати люди, які зареєстровані в Києві або працюють чи навчаються. Плата за обслуговування картки становить 120 гривень на рік (крім пільговиків).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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