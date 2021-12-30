План приватизації у 2021 році виконано на 40%

Фонд державного майна повідомив, що у 2021 році до державного бюджету надійшло 5 млрд гривень. Це трохи більше 40% від річного плану, який було встановлено на рівні 12 млрд гривень.

Незважаючи на це, у ФДМ своїм результатом задоволені.

"Фонд держмайна здійснив якісну роботу, завдяки якій в цьому році бюджет отримав понад 5 мільярдів гривень. Це означає, що за час роботи нашої команди, у 2020-2021 роках, від приватизації надійшло більше, ніж за сім попередніх років разом взятих", – заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

Державний бюджет на 2022 рік передбачає 8 млрд гривень доходів від приватизації.

Напередодні у свої колонці для "Інтерфаксу-Україна" Сенниченко написав, що за останні два роки в Україні вдалося перезапустити приватизацію.

"Принцип "усі знають все" розірвав кругову поруку, а запуск ресурсу privatization.gov.ua зробив приватизацію прозорою, конкурентною, чесною та доступною для всіх бажаючих. Перенесення торгів в онлайн та максимальна автономність учасників забезпечили очевидний фінансовий ефект – за два роки за результатами успішних аукціонів приватизація принесе близько 8 млрд грн (з яких у 2020 році держбюджет отримав 2,25 млрд грн). Це рекордний показник майже за 10 років і це з поправкою на закриті кордони, карантини та Covid-19", - заявив він.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про відставку за власним бажанням.

Верховна Рада призначила Сенниченка головою ФДМ у вересні 2019 року. Перед тим він обіймав посаду незалежного члена наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі" та працював директором з управління нерухомим майном і інфраструктурою компанії "Укрпошта".