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Данілов "особливо не турбується" через позов китайських інвесторів "Мотор Січі"

"Що це за люди, які купували акції? Як це відбувалося, де вони брали гроші?".

Данілов "особливо не турбується" через позов китайських інвесторів "Мотор Січі"
Фото: facebook.com/rnbou

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що міжнародний позов китайських інвесторів "Мотор Січі" не є приводом для хвилювання.

"Наголошую, що ми тут особливо не турбуємося з цього приводу", - цитує Данілова агентство "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив свою позицію розумінням того, "які були інвестиції" та яке відношення до цього має Китай.

"Що це за люди, які купували акції? Ми саме з цього моменту починатимемо. Як це відбувалося, де вони брали гроші, коли вони платили на офшори на купівлю цих акцій", – додав секретар РНБО.

Він наголосив, що Україна вважала та вважає, що однією з метою купівлі акцій "Мотор Січі" була спроба з боку країн-сусідів "забрати технології". "Там є слід певних наших сусідів, які мали велике бажання забрати ті технології, які є у нашої держави з виробництва безпосередньо двигунів, що виробляються на нашій "Мотор Січі", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів (пізніше сума позову збільшилася до 4,5 млрд доларів). На початку грудня 2020 року китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

На початку січня США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагалася придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела трирічні санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор Січ" у державну власність.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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