Данілов "особливо не турбується" через позов китайських інвесторів "Мотор Січі"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що міжнародний позов китайських інвесторів "Мотор Січі" не є приводом для хвилювання.

"Наголошую, що ми тут особливо не турбуємося з цього приводу", - цитує Данілова агентство "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив свою позицію розумінням того, "які були інвестиції" та яке відношення до цього має Китай.

"Що це за люди, які купували акції? Ми саме з цього моменту починатимемо. Як це відбувалося, де вони брали гроші, коли вони платили на офшори на купівлю цих акцій", – додав секретар РНБО.

Він наголосив, що Україна вважала та вважає, що однією з метою купівлі акцій "Мотор Січі" була спроба з боку країн-сусідів "забрати технології". "Там є слід певних наших сусідів, які мали велике бажання забрати ті технології, які є у нашої держави з виробництва безпосередньо двигунів, що виробляються на нашій "Мотор Січі", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів (пізніше сума позову збільшилася до 4,5 млрд доларів). На початку грудня 2020 року китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

На початку січня США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагалася придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела трирічні санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор Січ" у державну власність.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.