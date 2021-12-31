Уряд запровадив держрегулювання цін на батон і соняшникову олію

Заборонено встановлювати націнку на ці два продукти на понад 10%.

Кабінет міністрів вніс батон і соняшникову олію до списку харчових продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, які їх продають, а також заборонив встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.

Відповідна постанова від 30 грудня 2021 року опублікована на сайті Кабміну.

Зазначається, зл такі правила діятимуть до завершення в Україні карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

Відповідно до чинної постанови Кабміну від 22 квітня 2020 року, обов'язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають суттєву соціальну значимість. До них належать: гречанакрупа, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове жирністю 72,5%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує розробити "механізми підтримки", щоб стримати збільшення цін на хліб, які ростуть у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу. Крім того, уряд хоче обмежити націнку на низку соціальних та харчових продуктів, щоб стримати зростання їх ціни.

Ринкова ціна на газ в Європі у кінці грудня 2021 року виросла до 70 гривень за кубометр через зниження поставок зі сторони Росії. 21 грудня ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила позначку в 2000 доларів за тисячу кубометрів. На піку ціна на хабі в Нідерландах доходила до 2200 доларів. Стрибок цін також був пов'язаний зі скороченням вітрогенерації в Німеччині.

В асоціації "Укркондпром" напередодні заявили, що підприємства кондитерської галузі змушені зупиняти виробництво частини асортименту у зв'язку з такими цінами.