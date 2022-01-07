Уряд назвав свої основні досягнення у 2021 році

Серед них є підвищення пенсій та забезпечення України ефективними вакцинами.

Основними досягненням у 2021 році український уряд вважає системне підвищення пенсій, “авіаційний безвіз” із Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами.

Про це повідомили у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабміну.

Так, протягом року Уряд 10 разів підвищував пенсії для різних категорій пенсіонерів. “Завдяки цьому середня виплата зросла до 4 тисяч гривень. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям. Вперше з 2014 року середня пенсія перевищила фактичний прожитковий мінімум”, – зазначили в уряді.

На фінансування протидії коронавірусу торік держава витратила більш як 35 млрд грн, які були “спрямовані на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи”. Від початку минулого року в Україну поставлено більш ніж 40 млн доз різних вакцин проти COVID-19. Понад 44% дорослих українців пройшли повний курс щеплення.

“Крім того, 2021 рік Україна завершила з рекордним номінальним ВВП у доларовому еквіваленті за всю історію (понад 195 млрд доларів США) та найбільшим обсягом експорту товарів за останні 9 років (68,24 млрд доларів США)”, – заявили у Кабміні.

Інші урядові досягнення – укладення угоди про Спільний авіаційний простір із Європейським Союзом. Так, “Авіаційний безвіз” розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС та європейських перевізників — на ринок України, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

Окрім того, у 2021 році дано старт створенню українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA).

Продовжилось оновлення дорожньої інфраструктури: у межах програми Президента “Велике будівництво” відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

На порталі та в застосунку Дія додалось понад 20 електронних послуг, українцям доступно вже 15 цифрових документів.

У 2021 році Україна стала першою державою світу, у якій цифрові паспорти в смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів, а українські COVID-сертифікати отримали визнання в ЄС.

З 1 жовтня тарифи на електроенергію для 80% українських родин були знижені до 1,44 грн за кВт-год. Річні газові продукти, що стали доступні для населення з травня 2021 року, забезпечили для українців у 4-5 разів нижчу ціну за газ, ніж європейська біржова ціна.

Торік Збройні сили України отримали понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, до 4 мільйонів боєприпасів та ракет різного призначення, близько 3 тисяч приладів нічного бачення. Також триває будівництво корветів типу ADA, літаків АН-178-100Р, активізовано виробництво ракетних комплексів “Нептун” та озброєння, що складе ракетний щит держави.

“Крім того, у 2021 році держава забезпечила рекордну фінансову підтримку ветеранів. Торік спрямовано виплату грошової компенсації на житло для 659 ветеранів війни. Повністю закрита потреба в житлі для постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні”, – додали в уряді.