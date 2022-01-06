Росія пропустила в Україну 60 вагонів з вугіллям для Луганської ТЕС

Росія пропустила 60 вагонів з енергетичним вугіллям для Луганської теплової електростанції у місті Щастя.

Про це повідомила представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи, радниця Офісу президента Вікторія Страхова.

"Позитивні новини. Перші 60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС зайшли до України. Тепер можна бути впевненою, що місто Щастя та прилеглі населені пункти будуть щасливими хоча б у плані тепла. І тепло буде у сім'ях, члени яких живуть по обидва боки контактної лінії. І справедливо подякувати моєму візаві у ТКГ Сергію Назарову, який допоміг у цьому питанні", - написала Страхова у фейсбуці.

За її словами, імпортне вугілля - це антрацит з Ростовської області Росії.

Луганська ТЕС - єдиний виробник електроенергії в області. Вона входить у структуру енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Станція може отримувати вугілля тільки з території РФ, оскільки залізничних під'їздів до електростанції по контрольованій українською владою території немає. На їх будівництво, за підрахунками "Укрзалізниці", потрібно 10 млрд гривень.

У ДТЕК раніше були шахти в Ростовській області, але 2021 року стало відомо, що вона продає ці активи кіпрській структурі Valleyton Investments Limited.

На початку опалювального сезону російська влада ухвалила рішення про припинення постачання енергетичного вугілля в Україну. Крім того, Росія заблокувала транзит вугілля з Казахстану. Державна "Центренерго" законтрактувала в Казахстані 660 тисяч тонн, але не може завезти його.