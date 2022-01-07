Тім Кук за рік заробив у Apple майже $100 млн

Зарплата становила лише $3 млн, решта - це акції та інші премії.

Генеральний директор Apple Тім Кук у 2021 році заробив майже 100 млн доларів.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на звіт компанії, який вона подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

У порівнянні з 2020-м, коли компенсаційний пакет керівника Apple становив 14,8 млн доларів, минулого року він отримав майже у сім разів більше - 98,7 млн доларів.

Зарплата Кука в компенсаційному пакеті становить лише 3 млн доларів. Більша частина його заробітку припадає на пакет акцій вартістю 82,3 млн доларів. На них покладено часові обмеження, тому право розпоряджатися ними Кук отримає тільки в період 2023-2025 років. Таким чином його стимулюють залишитися на посаді.

Таким самим чином минулого року він отримав від компанії 5 млн акцій на 754 млн доларів. Оскільки вони де-факто були надані йому в попередні роки, ці гроші не вважаються частиною його компенсаційного пакету за 2021 рік.

Кук очолив Apple у 2011 році незадовго до смерті засновника компанії Стіва Джобса. У заяві Apple ці десять років називають "видатним десятиліттям". За цей час котирування її акцій виросли на 1100%, або втричі більше динаміки зростання індексу S&P 500.

На початку 2022 року Apple стала першою компанією в історією з капіталізацією понад 3 трлн доларів.