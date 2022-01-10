Вартість біткойна впала нижче $40 тис. уперше із вересня

Курс біткойна впав нижче за 40 тис. доларів США вперше з 21 вересня. Криптовалюта продовжує зниження після того, як у листопаді встановила історичний максимум на позначці 69 тис. доларів, її вартість впала більш ніж на 42%.

Як свідчать дані порталу CoinDesk, під час торгів у понеділок, 10 січня, вартість найпопулярнішої криптовалюти опускалася до 39,83 тис. доларів.

За останні сім днів, до 9 січня, криптовалюта знизилася на 12%, зафіксувавши найбільше щотижневе падіння з початку грудня.

Ціна біткойна почала падати на тлі подій у Казахстані. Під час акцій протесту там відключили інтернет, а країна донедавна була другою у світі за обсягами майнінгу. У Казахстані розташовано 18% всіх світових потужностей з видобутку криптовалюти.

Також на падінні курсу далися взнаки новини зі США. Федеральна резервна система оголосила про готовність підвищувати відсоткову ставку швидше і почати робити це раніше. Фондовий ринок відреагував сильним падінням, а останнім часом він корелює із криптовалютами.