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Речник Путіна назвав соцмережі "злом, яке необхідно присікати"

Пєсков вважає, що це давня історія, яка знайшла "очевидне підтвердження під час нещодавніх подій у Казахстані".

Речник Путіна назвав соцмережі "злом, яке необхідно присікати"
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Використання соцмереж для залучення громадян у незаконні акції, як це було в Казахстані, – зло, яке необхідно присікати.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "Интерфакс".

"Соцмережі, очевидно, крім добра, несуть також і зло. І завдання – вжити заходів для того, щоб це зло купірувати", – сказав Пєсков журналістам.

Він наголосив, що це давня історія, яка знайшла "зайвий раз своє очевидне підтвердження під час нещодавніх подій у Казахстані".

Відповідаючи на запитання, чи Кремль вноситиме якісь пропозиції, пов'язані з контролем питання про соцмережі, Пєсков сказав: "Зараз поки що немає такого нічого".

Прессекретар президента РФ також заявив, що на тлі подій, подібних до подій у Казахстані, російські спецслужби завжди вживають заході, щоб застрахуватися від проникнення терористичної загрози на територію Росії.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан.

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Токаєв дозволив військовим вбивати людей без попередження.

“Зачистки” населених пунктів у Казахстані тривають. З початку протестів у Казахстані затримали близько 8000 людей, серед них є багато іноземців.

Точна кількість жертв невідома.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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