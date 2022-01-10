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У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
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У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі

"Антонов" надсилає інший літак на допомогу. 

У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Ан-225
Фото: ДП Антонов

У літака Ан-225 "Мрія" в Польщі виявили пошкодження стійки шасі. Його виліт затримується, пише "Ліга.нет" з посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".

Підприємство відправило літак на допомогу.

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", –сказали в пресслужбі.

На підприємстві вважають, що несправність можуть оперативно виправити і літак полетить далі. Терміни ремонту стануть відомі після оцінки пошкодження експертами "Антонова". 

Учора "Антонов" оприлюднив у Twitter відео посадки Ан-225 у польському місті Ряшів. Туди літак прибув зі Стамбула. 

"Мрія" – найбільший літак у світі. Повністю збудованим нині є лише один екземпляр. Літак використовується для перевезення вантажів на замовлення різних країн та компаній. "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів по вантажопідйомності, швидкості і висоті польоту.

У червні 2021 "Мрія" повернулась до обслуговування комерційних рейсів після 10-місячного ремонту.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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