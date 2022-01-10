У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі

У літака Ан-225 "Мрія" в Польщі виявили пошкодження стійки шасі. Його виліт затримується, пише "Ліга.нет" з посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".
Підприємство відправило літак на допомогу.
"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", –сказали в пресслужбі.
На підприємстві вважають, що несправність можуть оперативно виправити і літак полетить далі. Терміни ремонту стануть відомі після оцінки пошкодження експертами "Антонова".
Учора "Антонов" оприлюднив у Twitter відео посадки Ан-225 у польському місті Ряшів. Туди літак прибув зі Стамбула.
Awesome landing through the fog: @AntonovCompany An-225 Mriya arriving in Rzeszow (RZE), Poland. Video: Maciej Skop. @AirlinesAntonov pic.twitter.com/x056nI3TbS— Aeronews (@AeronewsGlobal) January 9, 2022
"Мрія" – найбільший літак у світі. Повністю збудованим нині є лише один екземпляр. Літак використовується для перевезення вантажів на замовлення різних країн та компаній. "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів по вантажопідйомності, швидкості і висоті польоту.
У червні 2021 "Мрія" повернулась до обслуговування комерційних рейсів після 10-місячного ремонту.