У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі

"Антонов" надсилає інший літак на допомогу.

У літака Ан-225 "Мрія" в Польщі виявили пошкодження стійки шасі. Його виліт затримується, пише "Ліга.нет" з посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".

Підприємство відправило літак на допомогу.

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", –сказали в пресслужбі.

На підприємстві вважають, що несправність можуть оперативно виправити і літак полетить далі. Терміни ремонту стануть відомі після оцінки пошкодження експертами "Антонова".

Учора "Антонов" оприлюднив у Twitter відео посадки Ан-225 у польському місті Ряшів. Туди літак прибув зі Стамбула.

"Мрія" – найбільший літак у світі. Повністю збудованим нині є лише один екземпляр. Літак використовується для перевезення вантажів на замовлення різних країн та компаній. "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів по вантажопідйомності, швидкості і висоті польоту.

У червні 2021 "Мрія" повернулась до обслуговування комерційних рейсів після 10-місячного ремонту.