Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)

Начальник департаменту поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов наклав на себе руки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Казахстан", інформацію також підтвердили в пресслужбі акімату Тараза (адмцентр регіону).

"На жаль, так, це так. Причини того, що сталося, з'ясовуються", - сказали в акіматі.

За повідомленням телеграм-каналу казахстанського журналіста Михайла Козачкова, стосовно Сулейменова після заворушень було порушено кримінальну справу.

"Йому загрожував трибунал", - написав журналіст у понеділок. Однак підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Під час масових заворушень у Таразі було скоєно напад на акімат області, будівлю правлячої партії "Нур Отан", а також департамент поліції.

Сулейманов з 2017 по 2019 роки обіймав посаду заступника глави МВС країни. З 2016 по 2017 рік генерал-майор керував департаментом міністерства у Південно-Казахстанській області, а з 2014 по 2016 рік – у Кизилордінській області. З 2013 до 2014 року Сулейменов очолював Комітет кримінальної поліції МВС країни.

Також повідомляється, що у дворі свого будинку в Нур-Султані знайшли мертвим полковника Комітету національної безпеки Азамата Ібраєва. Про смерть офіцера повідомила пресслужба відомства.

"10 січня у дворі його будинку в Нур-Султані було виявлено тіло полковника КНБ Азамата Ібраєва", - повідомили в КНБ та та додали, що за цим фактом проводиться розслідування.

Інших подробиць загибелі офіцера не наводиться.

У МВС Казахстану повідомили, що наразі кількість загиблих співробітників силових структур у Казахстані за час заворушень зросла до 17.

"17 людей наразі загинули серед співробітників поліції, Нацгвардії та військових", - повідомили в МВС у понеділок.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією. Єдиного лідера протестів немає.

За час мітингів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці повноваження перебрав президент Касим-Жомарт Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа не відкривалися з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.