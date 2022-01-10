НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг

США хочуть обговорити скорочення масштабів військових навчань і нерозміщення своїх ракет в Україні, але не збираються погоджуватися на ультиматуми Кремля.

НАТО має підготований під керівництвом США оборонний пакет на випадок "нового збройного конфлікту в Європі" в разі невдачі перемовин з Росією. Таку заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга цитує Financial Times.

Захід на переговорах із Росією, що стартують сьогодні в Женеві, готується обговорити скорочення масштабів військових навчань, контроль над озброєнням і обовʼязок не розміщувати американські ракети в Україні.

НАТО попередило Москву, що вона має відмовитись від агресивної зовнішньої політики і співпрацювати з Заходом, або ж зіткнутися з військовим альянсом, підготованим до конфлікту.

"Я знаю історію Росії. Протягом століть вони переживали конфлікти з сусідами. Але у Росії є альтернатива: кооперуватися, працювати з НАТО", – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що ризик конфлікту все ще зберігається, хоча є сподівання, що Росії і країнам блоку вдастся знайти політичний шлях.

"Стримувальні дії НАТО заслуговують на довіру і є сильними. Ми повинні сподіватися і працювати для найкращого, але бути готовими до найгіршого", – висловився генсек.

Він підкреслив, що висунуті Росією вимоги не брати до НАТО Україну й інші держави та накласти вето на діяльність альянсу в пострадянських країнах є неприйнятними, оскільки порушують основні принципи Альянсу.

Замість цього Столтенберг сказав, що США і НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи зі зниження ризику, такі як "контроль над озброєнням, заходи щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань та ліній звʼязку".

На перемовинах Штати хочуть обговорити виключення розміщення своїх ракет в Україні та більш широкі правила щодо ракетних систем у Європі загалом, повідомив на умовах анонімності представник адміністрації Байдена.

Також Штати готові вивчити взаємні обмеження на розмір і масштаб військових навчань. А от виведення частини військ, що дислокуються у Східній Європі, обговорювати не збираються.

Нагадаємо, Столтенберг вважає реальним ризик нового нападу Росії на Україну.

Сьогодні представники Росії та Штатів проведуть у Женеві саміт. З боку США делегацію для перемовин очолить заступниця держсекретаря Венді Шерман, зі сторони Росії – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

Про те, що США на перемовинах із Росією хочуть запропонувати обговорення розміщення ракет і масштаби військових навчань у Європі як частину вирішення кризи довкола України, нещодавно писав і Washington Post. Джерела газети заявили, що Білий дім пробує перевірити, чи справді Москва серйозно налаштована вирішити конфлікт в Україні шляхом дипломатії, чи висуває нездійсненні вимоги як привід для вторгнення.