Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
Ліван повністю залишився без електрики
Ліван повністю залишився без електрики
ГоловнаСвіт

Кулеба: "Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці"

"Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії".

Кулеба: "Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці"
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вимоги президента Росії Володимира Путіна неправомірними та загрозливими міжнародному миру та безпеці.

Про це він написав у своєму мікроблозі Тwitter.

"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею - сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, завтра представники Росії та США проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Курс України в НАТО закріплений у Конституції. Держава імплементує натівські стандарти в своє законодавство, а блок висловлює підтримку на тлі російської агресії.

Дмитро Кулеба Дмитро Кулеба , Міністр закордонних справ України
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також