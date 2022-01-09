Кулеба: "Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці"

"Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вимоги президента Росії Володимира Путіна неправомірними та загрозливими міжнародному миру та безпеці.

Про це він написав у своєму мікроблозі Тwitter.

"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею - сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, завтра представники Росії та США проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Курс України в НАТО закріплений у Конституції. Держава імплементує натівські стандарти в своє законодавство, а блок висловлює підтримку на тлі російської агресії.