Боррель: "Ніхто не буде обговорювати питання безпеки в Європі без європейців"

"Крім України, на карту поставлена вся європейська архітектура безпеки".

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель бачить загрозу європейській безпеці і вважає, що Москва навмисно ігнорує Брюссель під час обговорення цього питання.

Про це він написав у своєму блозі.

"Крім України, на карту поставлена вся європейська архітектура безпеки. Російське керівництво, навмисно виключивши згадки ЄС з "проєктів договорів", які воно представило в грудні минулого року, схоже, має намір повернути час назад і повернутися до старої логіки холодної війни", - зазначив Боррель.

"Ми повинні чітко розуміти, що ніхто не буде говорити про безпеку в Європі без європейців", - додав він.

Боррель також наголосив, що водночас необхідне стримування і рішучість, а також тверда підтримка суверенітету і цілісності України.

"Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і великі витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями. В Європі немає безпеки без безпеки України", - написав Боррель.

Голова європейської дипломатії також зазначив, що Росія є стороною збройного конфлікту на сході України, а будь-який діалог щодо України має відбуватися також лише за участі її представників.

"Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує... Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги", - сказав Боррель.

Нагадаємо, 4 січня Боррель відвідав Україну з візитом. Ця поїздка стала першою для нього у 2022 році. 5 січня разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою він відвідав лінію зіткнення в Станиці Луганській.

10 січня заплановані перемовини США і Росії щодо України. Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt Боррель заявив про бажання Євросоюзу брати участь у перемовинах США та РФ щодо безпеки. Голова європейської дипломатії наголосив, що будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися у координації з ЄС та за його участі.