Ліван повністю залишився без електрики

Весь Ліван залишився без електрики. Про це пише Німецька хвиля з посиланням на постачальника електроенергії, держкомпанію “Electricite du Liban”.

Постачання припинили після того, як на розподільну станцію в Арамуні на північ від Бейрута спробували проникнути протестувальники, щоб пошкодити техніку.

Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні. Збої зі свого боку пов’язані з фінансовою кризою в Лівані та зі складнощами з імпортом нафти, необхідної для електропостачання.

Зазначимо, у жовтні 2021 року була призупинена робота двох найбільших ліванських електростанцій – “Аль-Захрані” та “Дейр-Аммар”, що призвело до повного відключення державної електромережі. Електропостачання тоді відновили лише за добу.

Ліван на тлі фінансово-економічної кризи вже півроку не може забезпечити паливом електростанції, а тому практично всі мешканці залишаються без електропостачання до 20-22 години на день.

У країні також бракує бензину, ліків та навіть питної води.