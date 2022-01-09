Завтра відбудеться онлайн-саміт ОДКБ щодо Казахстану

У понеділок, 10 січня, відбудеться позачерговий саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в режимі онлайн.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив участь у заході.

"10 січня 2022 року президент Росії візьме участь у позачерговій сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, яка відбудеться у режимі відеоконференції під головуванням Республіки Вірменія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на саміті буде обговорено питання "Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації".

В ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан та Казахстан.

Нагадаємо, завтра, 10 січня представники Росії та США проведуть у Женеві саміт. Також відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь. Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Переговірник від РФ, заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що російська сторона на майбутніх переговорах не планує торкатися ситуації в Казахстані і не вважає, що залучення сил ОДКБ потребує додаткових пояснень.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан.

Як відомо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади. Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією. Єдиного лідера протестів немає.

За час мітингів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці повноваження перебрав президент Касим-Жомарт Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.