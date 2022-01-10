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Столтенберг щодо членства в НАТО: Україні і 30 країнам-членам вирішувати, коли вона готова

Генсек альянсу заперечив будь-які компроміси щодо права кожної країни в Європі обирати власний шлях. 

Столтенберг щодо членства в НАТО: Україні і 30 країнам-членам вирішувати, коли вона готова
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Тільки Україна і 30 держав-членів НАТО можуть вирішувати, чи долучатися їй до блоку. Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив на брифінгу з віцепремʼєркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною перед засіданням Комісії Україна–НАТО.

"Щодо членства – ми повторили рішення в Бухаресті, яке було прийнято в 2008 році, ми зберігаємо відданість цьому рішенню, допомагаємо Україні просуватися до членства шляхом імплементації реформ і відповідності стандартам НАТО. Ми чітко сказали, що ми не підемо ні на які компроміси щодо права кожної країни в Європі обирати власний шлях включно з механізмами безпеки. Україні і 30 країнам НАТО вирішувати, коли вона готова до членства", – заявив Столтенберг. 

Він додав, що НАТО надає підтримку Україні шляхом імплементації реформ і спільними навчаннями. Також державі допомагають країни-члени в двусторонньому порядку. 

"Україна має право захищати себе, це прописано в статуті ООН, і НАТО допомагає Україні здійснювати самозахист", – зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, на цьому тижні проходять перемовини США і НАТО з Росією щодо її ультиматуму не брати Україну та інші країни Східної Європи до Альянсу. 

НАТО цю вимогу відкидає, але готове до обговорення зменшення масштабів військових навчань і відмови від розміщення американських ракет в Україні. 

10 січня на саміт зібралися представники Росії і США, на 12 січня запланована Рада НАТО-Росія, на 13 – засідання Постійної ради ОБСЄ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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