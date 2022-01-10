На засіданні Комісії з НАТО Україну представить віцепремʼєрка Стефанішина, а не голова МЗС

Планувалося, що від України поїде Дмитро Кулеба.

Віцепремʼєрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина представлятиме Україну на сьогоднішньому засіданні Комісії з НАТО.

Про це йдеться в анонсі на сайті Альянсу.

З боку НАТО перемовини вестиме його генеральний секретар Єнс Столтенберг.

"У понеділок, 10 січня, генеральний секретар Єнс Столтенберг прийме віцепремʼєр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину. Генеральний секретар і віцепремʼєр проведуть спільну пресконференцію в штаб-квартирі НАТО (в Брюсселі – ред.)", – зазначили в Альянсі.

Вихід Стефанішиної і Столтенберга до преси заплановано на 11:45 за Києвом.

Від початку планувалося, що Україну на засіданні Комісії представлятиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він анонсував це у Twitter.

Нагадаємо, пропозицію провести засідання Комісії Україна-НАТО під час розмови з американським президентом Джо Байденом висловив Володимир Зеленський. Байден цю пропозицію підтримав.

10 січня відбудуться перемовини формату Росія-США в Женеві, в 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія.

Метою перемовин є обговорення з Росією деескалації в Україні та кремлівських "гарантій безпеки" – ультиматуму не брати до НАТО ні Україну, ні інші держави на сході Європи.

НАТО цю вимогу відкидає, але готове до обговорення зменшення масштабів військових навчань і відмови від розміщення американських ракет в Україні.