Фото: FDNY Facebook Будинок, в якому відбулося займання

У Нью-Йорку 9 січня в результаті пожежі в житловому будинку загинули 19 людей, зокрема девʼятеро дітей. Ще 60 отримали ушкодження, пишуть Insider та News 12 Brooklyn. Це – найсмертноносніша пожежа для міста за останні 30 років.

"Це схоже на найгіршу пожежу, якій ми ставали свідками в сучасні часи в Нью-Йорку", – заявив мер Ерік Адамс.

Усі травми та летальні випади повʼязанні з вдиханням диму. У вогні ніхто не згорів, повідомив комісар Деніел Ніро.

Фото: Facebook FDNY

Фото: Facebook FDNY

Вогонь спалахнув на нижніх поверхах у 19-поверховому будинку в районі Бронкс за адресою 333 East 181 Street. Загоряння почалося в несправному електрообігірвачі в квартирі, розташованій на 2-3 поверхах. Двері в цю кваритру і на сходову клітку були відчинені, що дозволило вогню і диму стрімко поширитися.

Евакуація мешканців ускладнювалася густим чорним димом, крізь який було погано видно.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Мер Нью-Йорка Ерік Адамс (у центрi) розмовляє з журналістами на мiсцi трагедії

Нагадаємо, у січні через масштабні пожежі в Колорадо (США), що перекинулися з лісів на житловий сектор, згоріли сотні будівель. Десятки тисяч людей були змушені евакуюватися.

Вогонь охопив 6000 акрів усього за декілька годин.