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Через пожежу в житловому будинку в Нью-Йорку загинули 19 людей

Загоряння трапилося через несправний обігрівач. 

Будинок, в якому відбулося займання
Фото: FDNY Facebook
Будинок, в якому відбулося займання

У Нью-Йорку 9 січня в результаті пожежі в житловому будинку загинули 19 людей, зокрема девʼятеро дітей. Ще 60 отримали ушкодження, пишуть Insider та News 12 Brooklyn. Це – найсмертноносніша пожежа для міста за останні 30 років. 

"Це схоже на найгіршу пожежу, якій ми ставали свідками в сучасні часи в Нью-Йорку", – заявив мер Ерік Адамс. 

Усі травми та летальні випади повʼязанні з вдиханням диму. У вогні ніхто не згорів, повідомив комісар Деніел Ніро. 

Фото: Facebook FDNY
Фото: Facebook FDNY

Вогонь спалахнув на нижніх поверхах у 19-поверховому будинку в районі Бронкс за адресою 333 East 181 Street. Загоряння почалося в несправному електрообігірвачі в квартирі, розташованій на 2-3 поверхах. Двері в цю кваритру і на сходову клітку були відчинені, що дозволило вогню і диму стрімко поширитися. 

Евакуація мешканців ускладнювалася густим чорним димом, крізь який було погано видно.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс (у центрi) розмовляє з журналістами на мiсцi  трагедії
Фото: EPA/UPG
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс (у центрi) розмовляє з журналістами на мiсцi  трагедії

Нагадаємо, у січні через масштабні пожежі в Колорадо (США), що перекинулися з лісів на житловий сектор, згоріли сотні будівель. Десятки тисяч людей були змушені евакуюватися. 

Вогонь охопив 6000 акрів усього за декілька годин. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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