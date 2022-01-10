Колишній лідерці М'янми накинули чотири роки ув'язнення

У М’янмі в понеділок, 10 січня, винесли новий вирок скинутій лідерці країни, нобелівській лауреатці Аун Сан Су Чжі.

Як повідомляє Reuters, вона отримала чотири роки ув'язнення за низкою обвинувачень, в тому числі за володіння неліцензованими раціями, які знайшли у неї вдома під час обшуків минулого року.

У грудні вона отримала чотири роки ув'язнення за звинуваченням у підбурюванні проти військових і порушенні обмежень щодо COVID-19, але пізніше термін ув'язнення скоротили до двох років.

Новий вирок означає, що вона повинна буде провести за ґратами щонайменше шість років, якщо не потрапить під амністію. Проте цей термін може бути й набагато більшим, тому що вона фігурує в десятку кримінальних справ. Загальний термін позбавлення волі за ними може сягнути понад 100 років.

Нагадаємо, що до 2011 року влада у М'янмі знаходилась у руках військових. У 2015 році на парламентських виборах перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". Вона здобула більшість голосів в обох палатах парламенту, отримавши право призначити уряд та президента. Аун Сан Су Чжі, яка провела понад 15 років під домашнім арештом за свою продемократичну діяльність, у квітні 2016 року після виборів обійняла посаду державного радника М'янми.

На початку 2021 року в М'янмі відбувся державний переворот, внаслідок якого влада знову повернулась до військових. Аун Сан Су Чжі та більшість лідерів "Національної ліги за демократії" після путчу затримали.

Правозахисна організація Amnesty International після першого вироку Аун Сан Су Чжі заявила, що це "є останнім прикладом наміру військових ліквідувати всю опозицію і задушити свободу в М’янмі".