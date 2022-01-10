У Києві почалася зустріч Єрмака з радниками Шольца і Макрона

Голова Офісу президента впевнений, що "це буде продуктивний діалог".

Фото: https://twitter.com/AndriyYermak

У Києві почалася зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака із радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та Дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Twitter.

"Розпочали у Києві зустріч із Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та Дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном. Впевнений, що це буде продуктивний діалог", - написав Єрмак.

Розпочали у Києві зустріч із Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та Дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном. Впевнений, що це буде продуктивний діалог. pic.twitter.com/1QYMOCbPOS — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 10, 2022

8 січня Єрмак анонсував приїзд радників Шольца і Макрона до Києва. Перед цим Єрмак спілкувався з Пльотнером та Бонном телефоном.

Нагадаємо, Франція й Німеччина пропонують провести зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Переговори з цього приводу почнуться 10 січня у Женеві, де зустрінуться представники США і Росії.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня вимоги Росії будуть обговорюватися в рамках ОБСЄ.