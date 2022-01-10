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Президента Європарламенту госпіталізували через "ускладнення в імунній системі"

Політик перебуває у лікарні ще з 26 грудня.

Президента Європарламенту госпіталізували через "ускладнення в імунній системі"
Давид-Мария Сассоли
Фото: politico.eu

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі понад два тижні перебуває у лікарні через стан здоров’я.

Про це повідомляє Ansa.

Як уточнив речник Президента Європарламенту Роберто Кулліо, політик перебуває у лікарні ще з 26 грудня. За його словами, госпіталізація пов’язана "із серйозними ускладненнями в імунній системі". 

Зазначається, що всі офіційні обов’язки Сассолі були тимчасово зняті з нього. Про те, хто заступить Сассолі на його посту під час хвороби, поки не повідомляється.

Нагадаємо, 8 жовтня Давід Сассолі вимушений був піти на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Кількома місяцями раніше, у березні, Сассолі пішов на карантин після візиту в Італію.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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