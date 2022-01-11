США домагаються від Росії відведення військ від кордону з Україною

"Ми хочемо побачити їх повернення до своїх казарм".

США вважають своїм завданням домогтися від Росії відведення військ, сконцентрованих на кордоні з Україною, до місць постійної дислокації.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, куди саме РФ, на думку Вашингтона, має відвести війська, щоб досягти деескалації поблизу України, представник Держдепу сказав, що вони мають повернутися туди, звідки вони прибули.

"Ми хочемо побачити їх повернення до своїх казарм. А якщо вони проводять навчання, то ми хотіли б транспарентності з цього питання", - сказав Нед Прайс.

Сьогодні у Женеві завершилася зустріч представників США і Росії, на якій говорили про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки". Переговори тривали близько семи з половиною годин. У Москві наполягають, що невступ України та Грузії до НАТО є імперативом та питанням національної безпеки для Росії. При цьому делегація США під час зустрічі відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.

Нагадаємо, РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Сьогоднішні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.