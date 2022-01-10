У Женеві почався саміт США-Росія

У Женеві розпочалася зустріч представників США і Росії, на якій говоритимуть про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки".

Про це в Twitter повідомила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює перемовини з американської сторони.

"США вислухають занепокоєння Росії та поділяться своїми, але ми ясно дали зрозуміти, що не будемо обговорювати європейську безпеку без наших союзників і партнерів", – написала вона.

Фото: Wendy R. Sherman в Twitter Венді Шерман і Сергій Рябков

Росію представляє заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Також у складі делегації – заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Сьогоднішні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.

Американська преса з посиланням на високопосадовців повідомляла, що Штати на переговорах з Росією хочуть запропонувати обговорення розміщення ракет і масштаби військових навчань у Європі як частину вирішення кризи довкола України. Джерела газети WP заявили, що Білий дім пробує перевірити, чи справді Москва серйозно налаштована вирішити конфлікт в Україні шляхом дипломатії, чи висуває нездійсненні вимоги як привід для вторгнення.

Крім цього, на перемовинах Штати хочуть обговорити виключення розміщення своїх ракет в Україні та більш широкі правила щодо ракетних систем у Європі загалом, повідомив Financial Times на умовах анонімності представник адміністрації Байдена.