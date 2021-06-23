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Ан-225 "Мрія" вирушив у перший рейс після ремонту

Планове технічне обслуговування тривало 10 місяців.

Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" повернувся до обслуговування комерційних рейсів після тривалого ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

“Легендарна Мрія вирушила в перший комерційний рейс після завершення планового технічного обслуговування, яке тривало 10 місяців", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у 2016 році ДП "Антонов" підписало угоду з китайською компанією AICC про співпрацю за програмою Ан-225. Повідомлялося, що програма передбачає побудову другого модернізованого примірника літака Ан-225 "Мрія" на ДП "Антонов", а на другому етапі – запуск серійного виробництва Ан-225 у Китаї за ліцензією ДП "Антонов".

Ан-225 створили для транспортування із заводів-виготовлювачів і запасних аеродромів орбітального космічного корабля "Буран", а також ракетних блоків "Енергія" на космодром "Байконур" у Казахстан. Крім того, літак планували використовувати як повітряну стартову платформу для космічних запусків. Програму будівництва літака згорнули через розпад СРСР.

Транспортник занесено у книгу рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою та на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики своєї злітної маси (600 тонн), маси перевезеного вантажу (до 250 тонн), габаритних розмірів, дальності польоту (понад 14 тис. км).

У квітні представники "Антонова" повідомили президенту України Володимиру Зеленському, що друга "Мрія" себе не окупить на вантажних перевезеннях.

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